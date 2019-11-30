Поиск

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения
В албанском городе Дурресе после землетрясения
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спасательные службы Албании прекратили поисковую операцию после землетрясения, произошедшего в начале недели, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму.

Число жертв землетрясения возросло до 50 человек. Ранее сообщалось о 49 погибших. Спасатели полагают, что они извлекли из-под обломков тела всех погибших.

Порядка двух тысяч человек получили ранения, одна из пострадавших впала в кому. Без крова остались четыре тысячи человек. 2,5 тысячи из них были временно размещены в гостиницах недалеко от мест, где они проживали. Остальные отправились на восток Албании или в Косово.

По словам Рамы, серьезно повреждены 1465 зданий в столице Албании Тиране, еще 900 - в расположенном неподалеку городе Дуррес. Несколько поврежденных зданий уже снесли.

Власти Албании пообещали выплатить по 1 млн албанских леков ($9 тыс.) семьям погибших.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Албания

Новости по теме

Новости

Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик с 374 кг героина

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

"Нафтогаз" сообщил о проблемах с принудительным взысканием с "Газпрома" $3 млрд

The Independent узнало о гибели двух человек из-за ЧП на Лондонском мосту

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом

Полиция Лондона подтвердила уничтожение террориста

Полиция Лондона подтвердила уничтожение террориста

Полиция допускает, что инцидент на Лондонском мосту был терактом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');