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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Суматры

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрирован в акватории Индийского океана в 448 км к юго-западу от города Банда-Ачех на северной оконечности острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:19 по Москве в воскресенье (21:19 по местному времени) землетрясения имел координаты 2.64 градуса южной широты и 92.51 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Индонезия

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