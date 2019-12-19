Рейтинг Зеленского вырос до 62%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число довольных работой президента Украины Владимира Зеленского сограждан выросло с 53 до 62% за прошедшие две недели, а недовольных - уменьшилось с 33 до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в четверг.

За тот же период с 33% до 40% выросла число украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении, с 48% до 38% уменьшилась доля скептиков.

Таким образом показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре текущего года.

Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же.

Работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно.

Деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны 35% опрошенных, столько же не довольны, тогда как лишь 29% респондентов высказали удовлетворение работой Кабмина, 45% - не довольны его работой.

При этом в результатах опроса отмечается, что за последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос.

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач, 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну, лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

При этом в оценке деятельности Кабмина и Верховной Рады респонденты были критичнее: около четверти считают, что в их действиях было больше неудач, около 40% - что успехов и неудач было поровну и лишь 10% считают, что было больше успехов.

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.