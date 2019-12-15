В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

Подлодка Б-380 в Южной бухте в Севастополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Южной бухте Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов, заявил в воскресенье врио губернатора города Михаил Развожаев.

Как рассказал Развожаев, комментарий которого распространила пресс-служба правительства города, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию. Ее проведут ускоренными темпами, отметил он.

Глава Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, заявил Развожаев.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка через некоторое время всплыла. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, ПД-16 и находившийся в нем корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку в связи с происшествием.