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В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов
Подлодка Б-380 в Южной бухте в Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Южной бухте Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов, заявил в воскресенье врио губернатора города Михаил Развожаев.

Как рассказал Развожаев, комментарий которого распространила пресс-служба правительства города, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию. Ее проведут ускоренными темпами, отметил он.

Глава Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, заявил Развожаев.

В РоссииПлавдок со списанной подлодкой затонул в СевастополеПлавдок со списанной подлодкой затонул в СевастополеЧитать подробнее

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка через некоторое время всплыла. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, ПД-16 и находившийся в нем корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку в связи с происшествием.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.

Черноморский флот Крым Севастополь ПД-16 Б-380 Михаил Развожаев

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