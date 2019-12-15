В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Южной бухте Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов, заявил в воскресенье врио губернатора города Михаил Развожаев.
Как рассказал Развожаев, комментарий которого распространила пресс-служба правительства города, работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию. Ее проведут ускоренными темпами, отметил он.
Глава Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, заявил Развожаев.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка через некоторое время всплыла. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.
По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, ПД-16 и находившийся в нем корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.
Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку в связи с происшествием.
Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.
В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.