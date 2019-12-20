Поиск

Корпус затонувшей в Севастополе подлодки начали буксировать к месту утилизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Корпус списанной подводной лодки Б-380, который затонул на выходных в Севастополе вместе с плавучим доком, начали буксировать к месту утилизации, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник в пятницу.

В связи с работами перекрыт рейд бухты, разделяющей город, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.

"В связи с проведением работ Черноморским флотом РФ ориентировочно с 09:30 до 10:30 в акватории Севастопольской бухты временно будет перекрыт рейд. В случае задержки будет организовано дополнительное автобусное сообщение город - Северная сторона", - говорится в сообщении.

Плавучий док ПД-16 с корпусом подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Они выведены из эксплуатации более 10 лет назад и подлежат утилизации, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа,

В РоссииПодлодка частично затонула в Приморье по пути на утилизациюЧитать подробнее

Источник агентства "Интерфакс" назвал возможной причиной затопления техническое состояние дока. По словам очевидцев, он не полностью ушел под воду: верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности. Его планируют поднять и отправить на утилизацию, сообщал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Подлодка через некоторое время после затопления всплыла и накренилась - практически легла на бок.

Врио губернатора заверил, что инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии: "работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены" в воскресенье.

Крым Севастополь

Новости по теме

Новости

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Осужденный по "дадинской статье" Константин Котов пожаловался в КС

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Апелляция запретила истребовать спецдекларацию Израйлита из ФНС

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

Стрельба на Лубянке

Пятерым пострадавшим при стрельбе на Лубянке оказали медпомощь

Стрельба на Лубянке

Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения на Лубянке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код