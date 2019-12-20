Корпус затонувшей в Севастополе подлодки начали буксировать к месту утилизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Корпус списанной подводной лодки Б-380, который затонул на выходных в Севастополе вместе с плавучим доком, начали буксировать к месту утилизации, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник в пятницу.

В связи с работами перекрыт рейд бухты, разделяющей город, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.

"В связи с проведением работ Черноморским флотом РФ ориентировочно с 09:30 до 10:30 в акватории Севастопольской бухты временно будет перекрыт рейд. В случае задержки будет организовано дополнительное автобусное сообщение город - Северная сторона", - говорится в сообщении.

Плавучий док ПД-16 с корпусом подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Они выведены из эксплуатации более 10 лет назад и подлежат утилизации, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа,

Источник агентства "Интерфакс" назвал возможной причиной затопления техническое состояние дока. По словам очевидцев, он не полностью ушел под воду: верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности. Его планируют поднять и отправить на утилизацию, сообщал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Подлодка через некоторое время после затопления всплыла и накренилась - практически легла на бок.

Врио губернатора заверил, что инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии: "работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены" в воскресенье.