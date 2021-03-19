РЖД вложат 6 млрд рублей в ремонт подъездов к мосту из ЕАО в Китай

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" направило 6 млрд рублей на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, примыкающей к мосту Нижнеленинское (Еврейская автономная область) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР), который планируется открыть для движения поездов в третьем квартале 2021 года.

Реконструкцию проведут на участке от станции Биробиджан до станции Ленинск в Еврейской автономной области (ЕАО), говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

В 2021 году отремонтируют четыре станции (Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск), реконструируют мост через реку Бира, линии продольного электроснабжения и электроэнергетической инфраструктуры. Также будет обновлено хозяйство автоматики, телемеханики и связи. Работы уже начались в полном объеме.

Кроме этого, ДВЖД уложит рельсошпальную решетку по четырем путям широкой колеи от станции Ленинск до станции Ленинск-2 с дальнейшим примыканием к мостовому переходу. "Это позволит на первом этапе обеспечить перевозку грузов до 10 млн тонн в год. Первые поезда должны отправиться по мостовому переходу в третьем квартале 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян может быть открыт для движения поездов уже в августе.

Мост строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части оценена в 9 млрд рублей.

Общая протяженность моста составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км. Главная особенность моста заключается в его двухколейной конструкции, предназначенной для поочередного пропуска поездов с российской шириной колеи 1520 мм и китайской - 1435 мм.

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.