Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

РЖД вложат 6 млрд рублей в ремонт подъездов к мосту из ЕАО в Китай

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" направило 6 млрд рублей на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, примыкающей к мосту Нижнеленинское (Еврейская автономная область) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР), который планируется открыть для движения поездов в третьем квартале 2021 года.

Реконструкцию проведут на участке от станции Биробиджан до станции Ленинск в Еврейской автономной области (ЕАО), говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

В 2021 году отремонтируют четыре станции (Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск), реконструируют мост через реку Бира, линии продольного электроснабжения и электроэнергетической инфраструктуры. Также будет обновлено хозяйство автоматики, телемеханики и связи. Работы уже начались в полном объеме.

Кроме этого, ДВЖД уложит рельсошпальную решетку по четырем путям широкой колеи от станции Ленинск до станции Ленинск-2 с дальнейшим примыканием к мостовому переходу. "Это позволит на первом этапе обеспечить перевозку грузов до 10 млн тонн в год. Первые поезда должны отправиться по мостовому переходу в третьем квартале 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян может быть открыт для движения поездов уже в августе.

Мост строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части оценена в 9 млрд рублей.

Общая протяженность моста составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км. Главная особенность моста заключается в его двухколейной конструкции, предназначенной для поочередного пропуска поездов с российской шириной колеи 1520 мм и китайской - 1435 мм.

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.

РЖД ДВЖД ЕАО КНР Ленинск Биробиджан Тунцзян

Новости по теме

Новости

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

За хищение 10 млрд руб. задержали 11 экс-глав энергосбытовых компаний

За хищение 10 млрд руб. задержали 11 экс-глав энергосбытовых компаний

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Шамана Габышева снова признали невменяемым

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Песков назвал целью диалога с Байденом предотвращение вреда отношениям двух стран

В РКН сообщили, что Twitter не реагирует на требования ведомства

В РКН сообщили, что Twitter не реагирует на требования ведомства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');