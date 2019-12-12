Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Временным руководителем региона стал сенатор Ростислав Гольдштейн

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем же указом Путин назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна. С ним президент уже провел рабочую встречу.

В начале октября отставку Левинталя предсказывал "Коммерсантъ". Издание называло его возможным преемником именно Гольдштейна. Газета ждала новую волну губернаторских отставок в конце октября. Среди кандидатов на отставку, кроме Левинталя, издание называло губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Путин отправил его в отставку чуть раньше 12 декабря.

В сентябре отставку Левченко и Левинталя прогнозировали аналитики "Минченко консалтинг".

Гольдштейн представляет ЕАО в Совете Федерации с 2015 года. Он также был депутатом Госдумы от "Единой России" в V и VI созывах и заместителем председателя Госсовета Коми. Ему 50 лет.

Левинталь руководил ЕАО в качестве губернатора с сентября 2015 года, до того он несколько месяцев проработал в качестве врио главы региона.