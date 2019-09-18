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Рогозин анонсировал создание космического робота нового поколения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты начинают работу над созданием нового робота для космоса, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это будет машина совершенно нового поколения. Он там (на МКС - ИФ) необходим именно для того, чтобы обслуживать научную станцию. Разложить ее правильно, собрать ее правильно под руководством человека", - сказал руководитель госкорпорации в среду на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова в Петербурге.

Он пояснил, что это будет машина третьего поколения с элементами искусственного интеллекта, которая сможет самостоятельно принимать простые решения, находясь вдали от Земли, так как при удалении от планеты возникнут задержки со связью.

Кроме того, такой робот сможет применяться и при управлении космическим кораблем, считает глава "Роскосмоса". "Соответственно на полет нового корабля "Орел" тоже потребуется такого рода машина. Возможно, она будет в большей степени участвовать в управлении кораблем, а не просто быть в диалоге с космонавтом", - сказал Рогозин.

Касаясь более близкой перспективы, он сообщил о начале создания робота для работы на внешнем борту МКС. Планируется создать машину, которая сможет самостоятельно добираться до необходимого участка на станции для выполнения тех или иных работ.

"Космонавт должен на компьютере указать точку, куда робот отправится. Должна быть система манипуляторов, которые позволят ему передвинуться в нужную точку. Дальше он включается в режиме копирования. Это второй этап развития" - сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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