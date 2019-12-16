Песков заявил о невмешательстве Кремля в спор Rambler и Nginx

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кремль не вмешивается в разбирательство холдинга Rambler и владельцев сервера Nginx, это вопрос суда и правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что не в курсе деталей спора и что конфликт не относится к сфере Кремля. Песков предположил, что в этой ситуации должны принимать решение следственные органы. "Безусловно, если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, то он должен решаться в арбитраже. Если там есть уголовные элементы, то тогда другие форматы", - отметил он.

"Традиционно, как и решения судов, действия правоохранителей мы не комментируем", - добавил чиновник.

На вопрос о последствиях этого разбирательства для инвестиционного климата на российском IT-рынке, Песков ответил, что "Россия сохраняет свою привлекательность".

12 декабря Rambler Group заявила, что нарушены ее исключительные права на веб-сервер Nginx, который ее сотрудник Игорь Сысоев создал в рабочее время. Весной 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5. Rambler передал кипрской Lynwood Investments права на предъявление претензий и исков в связи с этим разбирательством.

Утром 12 декабря домой к Сысоеву, гендиректору московского юрлица Nginx Максиму Коновалову и в офис Nginx пришли с обысками. Сысоева и Коновалова доставили в полицию и допрашивали по четыре часа. В минувшие выходные F5 заявила, что претензии Rambler считает "бессмысленными".

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис 13 декабря пообещал, что совет директоров Rambler до Нового года обсудит ситуацию на внеочередном заседании. Forbes со ссылкой на источник в Сбербанке сообщил, что на проведении внепланового совета настоял глава кредитной организации Герман Греф. Публично Греф сказал, что ему не нравится, что спор принял форму уголовного разбирательства. За Nginx уже заступилось несколько интернет-компаний таких, как "Яндекс", "ВКонтакте", HeadHunter и "Новые облачные технологии".

"Ситуация с дальнейшим нарастанием конфликта между Nginx и Rambler вызовет массовый отток как программистов, так и предпринимателей в области ИТ, что негативно отразится на развитии отрасли высоких технологий в России", - предупредил гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров.