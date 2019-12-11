Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов за нарушения

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий штрафы до 5 млн рублей за нарушение порядка работы СМИ-иноагентов.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В соответствии с поправками, с 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

Чем грозят нарушения

За совершение этих нарушений в первый раз гражданам будет грозить административный штраф в размере 10 тысяч, должностным лицам - 50 тысяч рублей и юридическим лицам - до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц - 100 тысяч рублей, на юрлиц - 1 млн рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, повлечет штраф для граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - административный штраф в размере 200 тысяч рублей; для юридических лиц - штраф в размере 5 млн рублей.

Под таким грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного законом РФ "О средствах массовой информации" порядка деятельности СМИ-иноагента.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Кто следит за исполнением закона

Протоколы о правонарушениях будут составлять должностные лица органа по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в пределах своих полномочий должностные лица органов по контролю (надзору) за деятельностью некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций.

Как отметил один из авторов законодательной инициативы сенатор Андрей Клишас, рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях отнесено к исключительной компетенции судей.

Закон о людях-иноагентах

2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ - иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Он предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом.