Международному "Мемориалу" выписали еще 6 протоколов за неисполнение закона об иноагентах

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выписал еще шесть протоколов Международному "Мемориалу" в связи с неисполнением закона об иноагентах.

Пресс-служба организации сообщила, что 6 декабря Роскомнадзор выписал на Международный Мемориал и председателя правления организации Яна Рачинского ещё шесть протоколов по части 2 статьи 19.34 КоАП - за отсутствие маркировки на трех страницах: "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939", "Жертвы политического террора в СССР" и в блоге на сайте "Эха Москвы", который ведет редакция радиостанции", - говорится в сообщении пресс-службы "Мемориала" в пятницу.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова предоставила в Роскомнадзор официальное подтверждение за подписью главного редактора сайта "Эха Москвы", что материалы для этого блога редакция брала с сайта Международного "Мемориала" самостоятельно, но протоколы все равно были составлены, отмечают в организации.

Информацию о "правонарушении" передал в Роскомнадзор через их сайт Андрей Шувалов. В четверг по его же обращению на правозащитный центр "Мемориал" было составлено два протокола.

Всего на Международный Мемориал и правозащитный центр "Мемориал" выписано 28 протоколов, 11 из них рассмотрены. Сумма штрафов достигла 2 млн 300 тыс. рублей.

По словам представителя "Мемориала", пока подано четыре апелляционные жалобы, поскольку еще не все полные тексты судебных решений готовы. Уже назначено рассмотрение двух апелляционных жалоб на 16 января.

"Мемориал" планировал в ближайшее время объявить сбор средств для оплаты штрафов.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.