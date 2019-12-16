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Минтруд предложил в три раза сократить срок перечисления маткапитала

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала может сократиться с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств - с десяти дней до трех.

Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов в понедельник. Если сейчас с момента подачи заявления на маткапитал до его удовлетворения может пройти 40 календарных дней, то в случае принятия проекта этот срок может сократиться почти вдвое - до 22 календарных дней.

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении маткапиталом выносит территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), он же перечисляет средства.

Сейчас право на материнский (семейный) капитал получают семьи после рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей. Это одна из ключевых мер поддержки рождаемости в России. В подавляющем большинстве случаев (свыше 97%, по данным ПФР за 2018 год) материнский капитал семьи предпочитают направлять на улучшение жилищных условий.

В то же время существует возможность пустить эти деньги на образование детей, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на ежемесячную выплату (для семей с невысокими доходами).

В 2020 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,8%, сумма выплаты оставит 466,6 тыс. рублей.

Минтруд РФ

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