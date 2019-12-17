Курский губернатор рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение сделать 31 декабря в регионе выходным днем, сообщает пресс-служба администрации области.

Согласно документу, работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса.

Соответствующее решение глава региона принял в связи с многочисленными обращениями граждан и результатами общественного опроса, добавили в пресс-службе.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

Ранее аналогичные решения по поводу выходного в последний день уходящего 2019 года вынесли главы Брянской, Свердловской, Курганской и других областей, а также руководство Севастополя и Крыма.