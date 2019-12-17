Брянский губернатор издал указ о выходном дне 31 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что действие указа распространяется на органы государственной власти в регионе. При этом в документе рекомендуется руководителям органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности региона принять аналогичные решения.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем, в частности, Ленинградская, Курганская, Свердловская области, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".