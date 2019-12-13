Севастополь объявил 31 декабря выходным

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил объявить в городе вторник, 31 декабря 2019 года, выходным днем, сделав рабочей предшествующую субботу, 28 декабря.

Такую рекомендацию для работодателей в Севастополе Развозжаев огласил на заседании правительства города в пятницу.

Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

Ранее 31 декабря объявили выходным днем, а субботу, 28 декабря - рабочим в нескольких регионах России. Первым это сделал губернатор Томской области. Затем его примеру последовали главы Крыма, Ставропольского края, Псковской, Кировской, Ленинградской и Курганской областей, Карачаево-Черкесии.

Ранее в Роструде напомнили, что 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, однако работодатель при определенных условиях может распорядиться о выходном дне. Для этого ему необходимо соблюсти ряд условий: распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой, пояснял заместитель ведомства Иван Шкловец