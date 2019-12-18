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О насилии над девочкой из деревни под Гатчиной в полицию сообщила ее мать

О насилии над девочкой из деревни под Гатчиной в полицию сообщила ее мать
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Заявление в полицию на жителя Гатчинского района Ленинградской области Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью, подала его сожительница Светлана Лободюк.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду, Лободюк просила полицию прекратить сексуальное насилие над 13-летней дочерью, в котором она обвиняла Бовта. Согласно заявлению, мужчина насиловал дочь с 2012 года. Из обращения следует, что законными супругами они не являлись.

Также источник сообщил, что дом в деревне Химози семье не принадлежал. По данным источника, супруги зарегистрированы в Санкт-Петербурге, а жилье было предоставлено по устному договору 62-летним другом Бовта, который, как сообщалось, был задержан полицией накануне.

Источник отметил, что Бовт от рождения носил фамилию Лободюк, позже он ее сменил, о причинах говорить отказался. По данным СМИ, Светлана Лободюк является двоюродной сестрой Бовта.

Как сообщалось, хозяин дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области был задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Из семьи изъяты восемь детей, шесть из которых несовершеннолетние. Несколько детей госпитализированы в Гатчинскую больницу. По данным районной администрации, дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов.

Меру пресечения Бовту будут избирать в среду. Следствие будет ходатайствовать о его аресте, попросит суд "закрыть" заседание.

Хроника 16 – 18 декабря 2019 годаКриминал в многодетной семье под Гатчиной
Ленинградская область

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