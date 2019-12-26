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Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Ленобласти признал вину в хранении оружия

Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Ленобласти признал вину в хранении оружия
Андрей Бовт
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Жителю Ленинградской области Андрею Бовту (Лободюку) предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления СКР, мужчина признал вину частично: в части хранения оружия, но не в изнасиловании ребенка.

Бовт стал фигурантом уголовных дел после того, как в доме в деревне Химози Гатчинского района, где он проживал с женщиной и восемью детьми (двое из них совершеннолетние), был найден арсенал оружия. С проверкой в этот дом полицейские пришли после сигнала о том, что Бовт насилует свою дочь. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в полицию обратилась мать детей Светлана Лободюк, являющаяся, по данным СМИ, двоюродной сестрой фигуранта. В законном браке женщина и предполагаемый насильник не состояли.

18 декабря Гатчинский городской суд арестовал Бовта (Лободюка) до 16 февраля 2020 года.

В доме оперативники обнаружили кавардак и антисанитарию. Двоих старших детей, которым 24 года и 20 лет, забрали родственники. Младшие остались в больнице.

Хроника 16 – 26 декабря 2019 годаКриминал в многодетной семье под Гатчиной
Ленинградская область Андрей Бовт

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