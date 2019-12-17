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Задержан владелец дома под Гатчиной, где жил подозреваемый в насилии над дочерью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Владелец дома в деревне Химози под Гатчиной, где проживал подозреваемый в насилии над дочерью, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах во вторник.

В пресс-службе СКР по Ленинградской области "Интерфаксу" не смогли подтвердить информацию о задержании арендодателя. Многодетная семья жила в арендованном доме.

Вместе с тем, собеседник агентства сообщил, что в среду следователи выйдут в суд с ходатайством об аресте отца семьи.

Как сообщалось, хозяин дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области был задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. По версии СКР, с 2012 года по декабрь 2019 года мужчина неоднократно насиловал свою дочь, которой в настоящее время 13 лет.

Из семьи изъяты восемь детей, несколько из них госпитализированы в Гатчинскую больницу. По данным районной администрации, дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов.

Хроника 16 – 17 декабря 2019 годаКриминал в многодетной семье под Гатчиной
Петербург Гатчина

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