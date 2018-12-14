РПЦ переосмыслила решение ЕСПЧ, усмотрев признание незаконности "панк-молебна" Pussy Riot

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Московском патриархате положительно оценили тот факт, что Страсбургский суд признал незаконной акцию группы Pussy Riot в храме.

На прошлой неделе Европейский суд по правам человека отказался пересматривать решение по делу скандально известной панк-группы. Таким образом, Россия в течение трех месяцев должна выплатить Толоконниковой и Алехиной по 16 тысяч евро, Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро РФ заплатит в качестве компенсации издержек и расходов.

Изначально в РПЦ назвали решение ЕСПЧ "ударом по правовой защите религиозной свободы".

Между тем зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил взглянуть на это дело под другим углом.

"Неприятный сюрприз для отечественных любителей группы Pussy Riot заключается в том, что ЕСПЧ признал применение санкций имеющим законную цель", - заявил он журналистам в пятницу в Москве.

Кипшидзе пояснил, что в пункте 210 решения говорится: "Учитывая, что представление заявителей прошло в соборе, являющемся местом религиозного поклонения, суд считает, что вмешательство государства может считаться имеющим законную цель защиты прав других лиц". "Мы расцениваем это как принципиальную позицию Европейского суда по правам человека о незаконности действий группы Pussy Riot, - заявил представитель синодального отдела.

"Для многих, считающих себя знатоками демократической законности, утверждение ЕСПЧ, что такое поведение "может быть расценено как оскорбительное большим числом людей, включая верующих", станет открытием", - сказал Кипшидзе.

"Да, Европейский суд удовлетворил заявление членов группы, посчитав, что наказание было непропорционально совершенному проступку, но это является для Церкви вторичным по сравнению с принципиальной позицией суда о незаконности подобного рода "перфомансов", - пояснил Кипшидзе.

В связи с этим он заявил, что Церковь не настаивала на том или ином наказании для группы "Pussy Riot", отмечая лишь, что поведение ее участников недопустимо и незаконно. "Это и было подтверждено столь авторитетной международной структурой, как Европейский суд по правам человека", - считает представитель РПЦ.

В феврале 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич.

В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. Срок заключения девушек истек в начале марта 2014 года.