Суд не увидел вмешательства в частную жизнь в связи с видеонаблюдением в Москве

Видеоизображения граждан не являются персональной биометрией, на их обработку письменного согласия граждан не нужно, считает суд

Турникеты на станции метро "Октябрьское поле", оборудованные камерами с системой распознавания лиц Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Система видеонаблюдения с распознанием лиц, которая действует в Москве, не вмешивается в частную жизнь граждан и хранящиеся в ней данные не позволяют установить личность человека, считает Савеловский суд. Как пишут "Ведомости", это говорится в мотивировочной части решения по иску москвички Алены Поповой.

Она требовала, чтобы суд запретил применение технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения и обязал удалить из базы системы ее биометрические данные. По ее мнению, применение технологии без письменного разрешения граждан нарушает их право на тайну частной жизни. Судья Марина Иванова с ней не согласилась.

Суд считает, что видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, следовательно, на их обработку не нужно письменное согласие.

Система видеонаблюдения распознает лица, но не может установить личность человека, полагает суд. Для этого у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) нет необходимых персональных данных, в том числе биометрии - изображения радужной оболочки глаза, данных о росте и весе, и других. Система сравнивает изображение с видеокамер с фотографиями, которые есть у полиции, говорится в решении суда. Она может выявить совпадение лишь с определенной долей вероятности (65%), а персональные данные департаменту информационных технологий при этом не передаются, цитируют "Ведомости".

Полицейские имеют право обрабатывать данные о гражданах и вносить их в банки данных, следует из решения. Доступ к ЕЦХД они используют для работы, например, для поиска разыскиваемых лиц.

Вопреки тому, что утверждает в иске Попова, к ней алгоритм распознавания лиц не применялся, ее личность полицейские установили, проверив паспорт. Суд считает, что ее права не были нарушены. Видеозапись с камер, которую предоставила истица, суд не принял в качестве доказательства.

В иске Попова указала, что весной 2018 года она провела одиночный пикет у Госдумы. Затем Тверской суд ее оштрафовал за это на 20 000 рублей, при этом суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых лицо пикетчицы было увеличено в 32 раза.

Иск она подала к МВД, департаменту информационных технологий Москвы и управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Представитель ДИТ Наталья Андриянова в суде говорила, что система видеонабюдения не нарушает закон о персональных данных и за гражданами не следит. По ее словам, к Поповой технология распознания не применялась, и вообще система нужна не только для идентификации граждан, но и для отслеживания неубранных сугробов, переполненных мусорных баков и сломанных качелей.

Система распознания лиц заработала в Москве в 2017 году. Чиновники говорят, что она помогает обеспечивать безопасность. На осень 2017 года в системе было больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, оборудовав этой технологией около 162 000 камер.

В начале ноября стало известно, что принадлежащая мэрии компания "Электронная Москва" готова потратить 1,2 млрд рублей на оборудование для городской системы видеоаналитики - серверы, трансиверы, коммутаторы и систему хранения данных.