Поиск

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тыс.", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев с заседания Международного полицейского саммита в Сеуле. Министра цитирует пресс-служба МВД.

Колокольцев в рамках командировки в Южную Корею обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Мин Гап Рёном.

"На сегодняшний день одной из современных угроз стало распространение синтетических наркотиков, значительная часть которых поступает из стран Юго-Восточной Азии. В связи с этим большое значение имеет выработка механизма своевременного обнаружения и пресечения оборота новых психоактивных веществ, а также обмен актуальной информацией по каналам Интерпола, членами которого являются Россия и Республика Корея", - отметил глава МВД РФ.

Кроме того, он предложил развивать сотрудничество в области подготовки кадров и обмен делегациями между представителями ведомственных образовательных организаций для участия в международных научно-практических конференциях и семинарах, учебных стажировках и других мероприятиях подобного рода.

Стороны обсудили вопросы совершенствования договорно-правовой базы российско-корейских отношений в правоохранительной сфере и "подтвердили намерение продолжать совместную работу в этом направлении", добавили в пресс-службе.

Ранее в октябре москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она считает, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

Владимир Колокольцев МВД Москва Южная Корея

Новости

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

Схему движения на юге Москвы изменят из-за закрытия Каховской линии метро

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде

Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде

В Москве следующая неделя останется теплой

В Москве следующая неделя останется теплой

Пожар на складе в Москве охватил 1,5 тыс. кв. метров

Произошло частичное обрушение кровли во время пожара на складе на западе Москвы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');