Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тыс.", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев с заседания Международного полицейского саммита в Сеуле. Министра цитирует пресс-служба МВД.

Колокольцев в рамках командировки в Южную Корею обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Мин Гап Рёном.

"На сегодняшний день одной из современных угроз стало распространение синтетических наркотиков, значительная часть которых поступает из стран Юго-Восточной Азии. В связи с этим большое значение имеет выработка механизма своевременного обнаружения и пресечения оборота новых психоактивных веществ, а также обмен актуальной информацией по каналам Интерпола, членами которого являются Россия и Республика Корея", - отметил глава МВД РФ.

Кроме того, он предложил развивать сотрудничество в области подготовки кадров и обмен делегациями между представителями ведомственных образовательных организаций для участия в международных научно-практических конференциях и семинарах, учебных стажировках и других мероприятиях подобного рода.

Стороны обсудили вопросы совершенствования договорно-правовой базы российско-корейских отношений в правоохранительной сфере и "подтвердили намерение продолжать совместную работу в этом направлении", добавили в пресс-службе.

Ранее в октябре москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Она считает, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.