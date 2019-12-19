Путина насторожила идея Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президента РФ Владимира Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Нет ничего (по урегулированию ситуации на востоке Украины - ИФ), кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", - заявил Путин в четверг на пресс-конференции.

По его словам, "ключом Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса". При этом Путин отметил, что сейчас на Украине на год продлен данный закон. "Хотя мы все время говорим, не только я, и другие участники "нормандского формата", что нужно придать ему (закону - ИФ) постоянно действующий характер, и затем перенести в Конституцию", - подчеркнул Путин.

Однако, сказал он, судя по всему, "ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят, хотя без этого никуда не деться". Кроме этого, заявил Путин, "нужен прямой диалог Киева с Донбассом, которого тоже нет".

По его словам, власти Украины заявили о принятии решений, связанных с децентрализацией. "Но это что? Взамен минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? Можно такое представить? Можно. Но в соглашениях (Минских - ИФ) написано, что, если это касается Донбасса, то должно быть согласовано с этими регионами. Но никакого согласования нет. Это настораживает", - заявил Путин.

О необходимости изменения Минских соглашений Зеленский говорил 12 декабря в эфире украинского телеканала "1+1". Президент, в частности, выступил против пункта о передачи Киеву контроля над границей с Россией в Донбассе после проведения местных выборов в самопровозглашенных республиках. По его словам, Киев хочет установить контроль над границей в том регионе до проведения выборов.