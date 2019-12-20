Врачей закрывающегося филиала ГОКБ №1 переведут в новое отделение до конца года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудников закрывающегося гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 переведут в новое отделение той же больницы до конца года, пообещали в департаменте здравоохранения Москвы. Для этого готовы все документы.

19 декабря стало известно, что на общем собрании коллектива было принято решение создать при этой же больнице новое онкогинекологическое отделение №2 на основной территории больницы на Загородном шоссе.

"Всем сотрудникам филиала 2 на 1-м Щипковском переулке было предложено несколько вариантов трудоустройства. А именно, сохранение рабочего места в ГКОБ № 1 с переходом в новое отделение больницы", - сообщил через пресс-службу руководитель департамента Алексей Хрипун.

19 декабря чиновники также решили открыть новое отделение гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24. Всему коллективу закрывающегося отделения также предложили туда перейти, добавил Хрипун.

18 декабря в профсоюзе "Альянс врачей" заявили, что врачей гинекологического отделения ГОКБ №1 принуждают массово увольняться и что для этого главврач вызвал Росгвардию. В департаменте здравоохранения это опровергли. Там сказали, что корпус закроют на ремонт, а всем сотрудникам предложат работу в других московских учреждениях.

Здание, откуда выселяют гинекологов, после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер. По ее словам, там обустроят 120 коек для паллиативной помощи и сестринского ухода, которых в Москве не хватает. Она также отметила, что этот корпус для качественной гинекологической помощи не подходит, и заверила, что при имеющейся нехватке кадров все гинекологи найдут работу.