Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Президент фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит. Об этом в фейсбуке написала сама Федермессер.

"Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь", - сообщила она.

"И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее 1000", - отметила она. Ее центр обеспечить столько не может из-за нехватки людей. На Щипковском мест станет больше - 120.

По ее мнению персонал, работавший в этом здании, без работы не останется. Она напомнила о нехватке кадров в Москве.

"Около 70 человек, работающие сегодня на Щипковском переулке - это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить, куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности, и всех в Москве. А почему надо всех вместе? Вам шашечки или ехать?", - добавила Федермессер.

По ее словам, "никто ничего не закрывает", "никто никого не увольняет", "коечный фонд расширяется" и в городе организуют помощь, востребованную для тех, кто сейчас дома или кто занимает дорогие места в кардиологии или неврологии без перспектив выписки.

18 декабря в профсоюзе "Альянс врачей" заявили, что врачей гинекологического отделения ГОКБ №1 принуждают массово увольняться и что для этого главврач вызвал Росгвардию. В департаменте здравоохранения это опровергли. Там сказали, что корпус закроют на ремонт, а всем сотрудникам предложат работу в других медицинских учреждениях департамента.