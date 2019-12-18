Власти Москвы опровергли увольнение врачей из онкологической горбольницы №1

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Врачей Городской клинической онкологической больницы № 1 не принуждают увольняться с работы, заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

"Информация, появившаяся в СМИ, о том, что врачей ГОКБ №1 принуждают массово увольняться, и главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал Росгвардию для увольнения врачей, не соответствует действительности. Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте департамента.

Как заявляют в департаменте, на таких конференциях обсуждаются исключительно медицинские вопросы, связанные с тактикой лечения конкретных пациентов, в связи с чем присутствие посторонних недопустимо, о чем главврач Галкин и сообщил Васильевой.

Появление сотрудников Росгвардии в депздраве объяснили тем, что работавший в больнице сотрудник ЧОПа по просьбе неизвестного лица нажал на тревожную кнопку. "Главный врач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен",- подчеркнули в депздраве.

Департамент здравоохранения Москвы подчеркивает, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 будет предложена работа в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту, в соответствии с их квалификацией. Там отметили, что 16 сотрудников уже выразили желание продолжить работать в других структурных подразделениях ГОКБ №1.

"Сотрудники кадровой службы департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии", - сказали в департаменте.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на "Альянс врачей", что врачей горбольницы вынуждают уволиться в связи с ремонтом здания.