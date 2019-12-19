Коллективу отделения гинекологии горбольницы №1 предложили варианты трудоустройства

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Весь коллектив отделения гинекологии ГКОБ №1 сможет продолжить работу в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, заявил глава департамента Алексей Хрипун.

"Сегодня в гинекологическом отделении филиала №2 ГКОБ №1 на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2 на основной территории больницы по адресу: Загородное шоссе, 18 а. Всем сотрудникам филиала 2 на 1-м Щипковском переулке было предложено несколько вариантов трудоустройства. А именно, сохранение рабочего места в ГКОБ № 1 с переходом в новое отделение больницы", - отметил Хрипун, слова которого приводит пресс-служба департамента в четверг.

"Также, по результатам встречи, проведенной накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии №2",- подчеркнул он.

Он сообщил на встрече с коллективом отделения, что у сотрудников по их желанию будет возможность трудоустроиться и в другие медицинские организации департамента здравоохранения Москвы в соответствии с квалификацией на их выбор.

Департамент здравоохранения ранее сообщал, что сотрудники кадровой службы уже начали проведение встреч с персоналом больницы.

Ранее в четверг сообщалось, что в здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 будет размещен паллиативный центр.

"Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет, и для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском переулке. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят", - написала директор центра Нюта Федермессер в фейсбуке.