Rambler Group решила отозвать иск к Twitch на 180 млрд рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Rambler Group и сервис Twitch, принадлежащий компании Amazon, договорились об урегулировании спора из-за пиратских трансляций матчей английской премьер-лиги, в связи с чем холдинг отзывает свой иск с требованием компенсации на 180 млрд рублей.

"По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск", - говорится в сообщении Rambler Group, поступившем в среду в "Интерфакс".

"Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе Twitch заявили, что сервис "как информационный посредник продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования сервиса, а также удаление любого нелегального контента". "Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента", - говорится в заявлении Twitch, которое привели в пресс-службе Rambler Group.

В августе Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей АПЛ в России, подала иск к Twitch о прекращении незаконного размещения в РФ видеоконтента, а также выплате компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей АПЛ на Twitch в период с августа по ноябрь. Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах, и доступ к видео на сайте Twitch был заблокирован.

26 августа Rambler обратился в Мосгорсуд с иском о блокировке пиратских трансляций на Twitch, а также о компенсации за их просмотр в 180 млрд рублей. По данным Мосгорсуда, очередное заседание по иску к Twitch назначено на 20 декабря.

Между тем накануне Роскомнадзор сообщил, что Twitch в рамках обеспечительных мер удалил пиратский контент, в связи с чем ему не грозит блокировка.

Как рассказали в среду в Rambler, стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий правообладателя. "Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен", - уточнили в компании.

"Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт сможет встроиться в эту модель контента. Мне также хотелось бы призвать пользователей сообщать о правонарушениях - от их участия зависит чистота платформы и легальность ее контента", - заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, которого процитировала пресс-служба холдинга.