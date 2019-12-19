Поиск
ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке

В ФСБ опровергли сообщения о трех стрелках на Лубянке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Открывший стрельбу на Лубянке действовал один, заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один", - сказали в спецслужбе.

Кроме того, по данным спецслужбы, стрелявший не смог пройти в здание на Лубянке.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке. ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Сначала в Минздраве РФ сообщили, что "двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения". Затем стало известно, что один раненый сотрудник ФСБ погиб.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

8
Хроника Стрельба на Лубянке
Москва ФСБ

Новости

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

Стрельба на Лубянке

Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы

Стрельба на Лубянке

СКР возбудил дело после стрельбы на Лубянке в центре Москвы

Стрельба на Лубянке

В районе Лубянки в центре Москвы слышны новые выстрелы

Стрельба на Лубянке

Из-за стрельбы на Лубянке ограничен вход в метро

Стрельба на Лубянке

ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы

ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин объяснил засекреченность "дела Голунова"

Путин объяснил засекреченность "дела Голунова"

Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве до 24 м/с

Актер Устинов подал кассационную жалобу на приговор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');