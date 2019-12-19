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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Пятерым пострадавшим при стрельбе на Лубянке оказали медпомощь

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших получают медицинскую помощь после стрельбы в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Минздраве РФ.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке и что есть пострадавшие.

Один сотрудник ФСБ погиб, второй госпитализирован с крайне тяжелыми травмами.

В спецслужбе сообщили, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. В ведомстве также отметили, что нападавший не смог войти внутрь здания спецслужбы.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Хроника Стрельба на Лубянке
Москва Минздрав

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