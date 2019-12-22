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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе краевого МВД России.

По ее данным, рейсовый автобус марки KIA следовал из Минусинска в Билык. На 13 километре автодороги водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет. В автобусе находились 20 человек, семь из них обратились за медицинской помощью, рассказали в МВД.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства ДТП.

Красноярский край

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