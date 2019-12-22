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Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП под Выборгом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Задержан водитель, по вине которого, как считает следствие, произошло массовое ДТП с погибшими в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье.

Авария случилась накануне на 143-м километре трассы "Скандинавия" под Выборгом. 36-летний водитель грузового автомобиля "ДАФ" совершил наезд на пять легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобили загорелись.

Как сообщалось, в результате происшествия погибли двое водителей легковых машин - мужчины 50 и 32 лет. 48-летняя пассажирка одного из авто госпитализирована в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ленинградская область

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