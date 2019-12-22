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Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

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Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (время в пути составит 43,5 часа), из Москвы в Симферополь - 24 декабря (33 часа).

Крым Крымский мост Владимир Путин

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