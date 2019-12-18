Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Агентство Росавтодор приняло достроенную железнодорожную ветку Крымского моста и дало разрешение на ее запуск в эксплуатацию, сообщило ведомство. Ростехнадзор подтвердил завершение ее строительства и ее технологическую готовность.

В декабре 2019 года Ростехнадзор провел последние выездные проверки этой дороги и выдал заказчику (ФКУ Упрдор "Тамань") заключение о соответствии. В документе говорится, что объект построен и соответствует проекту. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Объект приняла комиссия из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

До 24 декабря дорогу передадут балансосодержателю. Оператором железной дороги будет симферопольский ФГУП "Крымская железная дорога", оператором пассажирских перевозок - московская компания "Гранд Сервис Экспресс".

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (время в пути составит 43,5 часа), из Москвы в Симферополь - 24 декабря (33 часа).

"Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря", - говорится в пресс-релизе Росавтодора.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года, грузовики туда пустили в октябре того же года. Грузовые поезда начнут ходить через мост в июне 2020 года.

Стоимость 19-километрового моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.