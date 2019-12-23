Следствие попросило продлить арест историку Соколову на четыре месяца

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователь попросил продлить арест бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову до 9 апреля. Басманный суд рассмотрит это ходатайство утром 24 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Историк и реконструктор Соколов арестован по обвинению в убийстве своей 24-летней подруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Его задержали в ночь на 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными руками погибшей. Он тогда сам упал в реку. 11 ноября он был арестован. Вину он признал. По версии следствия, Ещенко была застрелена 8 декабря и затем расчленена.

Дело Соколова рассматривает центральный аппарат Следственного комитета. Сейчас ученый проходит проверку на вменяемость.