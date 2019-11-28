В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

Авторы законопроекта подготовили под впечатлением от убийства аспирантки, в котором обвиняют доцента СПбГУ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Два депутата-единоросса внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом обследовании соискателей на должности школьных учителей и преподавателей вузов и колледжей. Также они предложили проверять уже работающих преподавателей раз в пять лет.

Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко считают, что требования к здоровью педагогов нужно ужесточить "особенно в свете нарастающих угроз, так остро обозначившихся 7 ноября 2019 года, когда доцент Санкт-Петербургского государственного университета, неоднократно проявлявший признаки психических расстройств в общении со своими студентами, жестоко расправился со своей 24-летней аспиранткой".

По их мнению, обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства - поводом для отстранения.

Также они хотят обязать полицию информировать учебное заведение о том, что его сотрудника привлекли к уголовной ответственности "за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности" или к административной ответственности за насилие, причинившее физическую боль.

В этом случае работодатель будет обязан отстранить такого сотрудника от работы.

Сейчас работа в учебно-воспитательных и дошкольных учреждениях, домах ребенка и детских домах запрещена при хронических и затяжных психических расстройствах с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в частности, при эпилепсии. Перечень таких заболеваний утвержден постановлением правительства.

Историка, доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, у него при себе нашли рюкзак с отрезанными женскими руками. По версии следствия, в ночь на 8 ноября он дома убил из обреза свою подругу и аспирантку Анастасию Ещенко. Тело он расчленил и частично успел утопить в Мойке. Подозреваемый арестован.