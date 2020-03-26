Телеаудитория в "Большой Москве" выросла на 40% во время телеобращения Путина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Во время показа телеобращения президента Владимира Путина о коронавирусе в Москве и ближайших крупных городах телеаудитория более чем на 40% превышала обычные показатели для середины дня среды, сообщил единый телеизмеритель Mediascope.

Трансляция обращения продолжалась 25 марта с 16:22 до 16:38. Mediascope предварительно оценил его аудиторию по всем каналам в 2 387 400 человек (рейтинг 16,1%) в возрасте от 4 лет. Доля аудитории составила 76,8% от всех, у кого был включен телевизор в "Большой Москве". Охват, то есть количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, составил 2 712 9 или 18,3%.

В предыдущие три недели марта (с 1 по 24 марта) в рабочие дни средний показатель по аудитории этого тайм-слота по совокупности каналов составил 1 415 500 человек (рейтинг 9,6%), долей в 61,3% и охватом в 1 млн 727,1 тыс. человек или 11,7%, отметил измеритель.

В измерения включены: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия-24, Рен ТВ, Пятый канал, ТНТ, ТВ-3, Москва-24, ОТР, Пятница, Матч ТВ, 2X2, 360°, Мир, Супер, ТНТ4.

Под "Большой Москвой" в Mediascope подразумевают постоянное городское население Москвы (включая Новомосковский и Троицкий АО) и всех городов с численностью 100 000 и более человек, расположенных в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

О том, что президент выступит с телеобращением утром в среду сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что подготовка над обращением уже идет, и оно выйдет в эфир ближайшее время. Трансляцию ждали с 15:00.

Путин в связи со вспышкой коронавируса объявил в стране оплачиваемые выходные с 28 апреля по 5 марта, ряд мер по поддержке незащищенных слоев населения в связи с коронавирусом и предложил ввести новые налоги для пополнения бюджета. Он также объявил, что голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на неопределенный срок.