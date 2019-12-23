Экс-лидеру переславских единороссов предъявили обвинение в убийстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили официальное обвинение бывшему депутату городской думы Переславля-Залесского Владимиру Корнилову, которого арестовали по подозрению в убийстве, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

По ее словам, обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ. Корнилову грозит до 15 лет лишения свободы.

Лидера фракции "Единая Россия" гордумы Переславля-Залесского Корнилова задержали в декабре по подозрению в убийстве местного жителя. По версии следствия, распивая спиртное со своим знакомым, депутат поссорился с ним, избил, а затем и задушил его.

Переславская гордума лишила Корнилова депутатских полномочий.

Суд арестовал его на два месяца - до 16 февраля 2020 года.