В СК рассказали подробности убийства собутыльника единоросса из Переславля-Залесского

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили, что задержали жителя Переславля-Залесского по подозрению в пьяном убийстве знакомого. Там уточнили "Интерфаксу", что задержанный - глава фракции единороссов в городской думе Владимир Корнилов.

По данным следствия, они вместе распивали спиртное и поссорились. Потерпевший был избит и затем задушен, сообщили в управлении СК по Ярославской области.

Погибшему было 60 лет, отмечают в СК. Его тело с признаками насильственной смерти нашли 14 декабря в Троицкой Слободе на открытом участке местности.

Ранее о задержании Корнилова сообщал источник "Интерфакса". Эту информацию подтвердил спикер Переславль-Залесской гордумы Сергей Корниенко. 17 декабря депутаты должны решить вопрос о лишении задержанного депутатских полномочий.

Замсекретаря отделения "Единой России" в Ярославской области Николай Александрычев сообщил, что единороссы рассмотрят вопрос об исключении Корнилова из партии.

До конца недели в Переславль-Залесский отправится комиссия генсовета "Единой России", которая выяснит, как Корнилов оказался председателем партийной фракции. Об этом через пресс-службу партии сообщил депутат Александр Хинштейн. Задержание единоросса по подозрению в убийстве он назвал беспрецедентным событием за 19 лет существования партии. Вопросов о виновности Корнилова у партии не возникает.

"Дело Корнилова" наносит огромный репутационный ущерб "Единой России", и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить", - сказал Хинштейн.