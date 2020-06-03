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Экс-лидер переславских единороссов получил 8,5 лет колонии за убийство

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Переславский районный суд признал бывшего лидера фракции "Единая Россия" гордумы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова виновным в убийстве. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Корнилов был задержан и арестован в середине декабря 2019 года по обвинению в убийстве местного жителя. По версии следствия, в ходе пьяной ссоры со знакомым парламентарий избил собутыльника, после чего задушил.

Переславская городская дума лишила Корнилова депутатских полномочий.

Ярославская область

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