Поиск

Подозреваемого в убийстве лидера переславских единороссов лишили мандата

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Городская дума Переславля-Залесского единогласно лишила депутатских полномочий прежнего председателя фракции "Единая Росися" Владимира Корнилова, сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. Корнилова задержали по подозрению в убийстве.

16 декабря он сам подал заявление о лишении его мандата.

В Следственном комитете сообщили, что Корнилова заподозрили в убийстве 60-летнего знакомого. По версии следствия, они выпивали вместе, поссорились, и единоросс избил и задушил приятеля. Тело убитого нашли 14 декабря.

Меру пресечения задержанному еще не избрали.

Генсовет "Единой России" направил в Переславль-Залесский комиссию, которая разберется, как Корнилов смог стать главой партийной фракции в городской думе. Там отметили, что не сомневаются в вине бывшего товарища по партии.

Владимир Корнилов Единая Россия Переславль-Залесский Ярославская область

Новости по теме

Новости

В Минэкономразвития создадут департамент искусственного интеллекта

В Минэкономразвития создадут департамент искусственного интеллекта
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

Задержан владелец дома под Гатчиной, где жил подозреваемый в насилии над дочерью

Летчиков аварийного бомбардировщика Ту-22М3 наградят

Верховный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва

Rambler против Nginx

Юрист разъяснила ситуацию с уголовным делом создателей Nginx

Юрист разъяснила ситуацию с уголовным делом создателей Nginx
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

После убийства солдатом сослуживцев в Забайкалье завели дело о неуставных отношениях

После убийства солдатом сослуживцев в Забайкалье завели дело о неуставных отношениях

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о взятках

Криминал в многодетной семье под Гатчиной

У изъятых под Гатчиной детей не оказалось никаких документов

"Яндекс" представил большое поисковое обновление с нейросетями

Бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем

Бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');