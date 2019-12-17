Подозреваемого в убийстве лидера переславских единороссов лишили мандата

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Городская дума Переславля-Залесского единогласно лишила депутатских полномочий прежнего председателя фракции "Единая Росися" Владимира Корнилова, сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. Корнилова задержали по подозрению в убийстве.

16 декабря он сам подал заявление о лишении его мандата.

В Следственном комитете сообщили, что Корнилова заподозрили в убийстве 60-летнего знакомого. По версии следствия, они выпивали вместе, поссорились, и единоросс избил и задушил приятеля. Тело убитого нашли 14 декабря.

Меру пресечения задержанному еще не избрали.

Генсовет "Единой России" направил в Переславль-Залесский комиссию, которая разберется, как Корнилов смог стать главой партийной фракции в городской думе. Там отметили, что не сомневаются в вине бывшего товарища по партии.