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Обвиняемого в угрозах судье освободят из СИЗО под подписку о невыезде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователь изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде Алексею Вересову - фигуранту дела об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, который вынес приговор актеру Павлу Устинову по делу о беспорядках в столице.

"Следователь вынес постановление об освобождении Алексея Вересова под подписку о невыезде. Сегодня до полуночи он будет отпущен из СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Всего в деле о публикации в интернете призывов к экстремизму и угроз убийством и причинения вреда здоровью судье Мосгорсуда трое подозреваемых: Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов, показания на которого дал Половец.

Судья Криворучко в сентябре приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима Павла Устинова. Его задержали 3 августа в центре Москвы, обвинили в участии в несогласованной акции и в применении силы к росгвардейцу. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого.

Генпрокуратура обжаловала этот приговор, посчитав его слишком жестким. В результате Устинов получил год лишения свободы условно.

Алексей Вересов

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