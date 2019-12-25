Проблемы с интернетом вызвали сбои в работе аэропортов Екатеринбурга и Нового Уренгоя

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В среду утром из-за перебоев с интернетом нарушалась работа аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге и аэропорта Нового Уренгоя, сообщили представители обоих предприятий.

В "Кольцово" сбои в работе ряда сервисов продолжались с 9:20 до 10:40 по местному времени. Затем их работу восстановили. В причинах разбираются соответствующие службы.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что в аэропорту не работало табло вылетов и прилетов, регистрация на рейсы шла в ручном режиме, встали эскалаторы, не звучали объявления.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя агентству сообщили, что перебои с интернетом продолжались с 9:20 до 10:30 и также нарушили работу ряда сервисов, с том числе системы регистрации. Нескольких пассажиров с багажом зарегистрировали в ручном режиме.