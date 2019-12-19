Первые учения по "изоляции" Рунета пройдут 23 декабря

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минкомсвязи подтвердила проведение в понедельник учений в РФ по устойчивости и безопасности интернета рамках в рамках так называемого закона о суверенном Рунете.

"Действительно, 23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям", - сообщили журналистам в пресс-службе Минкомсвязи в четверг.

Там уточнили, что учения "носят исследовательский характер". "Такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи", - отметили в министерстве.

В Минкомсвязи обещали сообщить об основных итогах учений уже в ближайшее время. Кроме того, в ведомстве заверили, что эти мероприятия не затронут обычных интернет-пользователей.

"Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - сказали в пресс-службе министерства.

Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число. В рамках учений, согласно письму, планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировку услуг связи и др.

"Закон о Рунете"

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый "закон о Рунете"), вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может централизованно управлять трафиком в утвержденном правительством порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" в начале ноября источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа. По его словам, проект постановления правительства, в котором содержатся перечни угроз, находится на согласовании профильных министерств.

В октябре сообщалось, что учения по обеспечению устойчивости Рунета будут проводиться не реже раза в год.

В конце ноября источник "Интерфакса" сообщил, что руководителем Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования, созданного для исполнения закона об "устойчивом Рунете", назначен Сергей Хуторцев, ранее занимавший должность советника президента "Ростелекома".