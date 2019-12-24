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Переговоры Путина и Зеленского больше всего запомнились россиянам из декабрьских событий

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Парижский саммит "нормандской четверки", включая двустороннюю встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стал самым запомнившимся событием последних четырех недель, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что это событие на первом месте оказалось у 14% респондентов, 8% участников опроса в качестве такового назвали кончину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, 6% опрошенных - решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от международных спортивных соревнований.

В "Левада-центре" отмечают, что среди наиболее запомнившихся событий - открытие железнодорожной части Крымского моста, забастовки во Франции и подготовка к президентской избирательной кампании в США.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин

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