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"Левада-центр" назвал главным событием года пенсионную реформу

В топ-3 персон года попал Владимир Зеленский

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу. Ее назвали важнейшим событием 44% опрошенных. Исследование проводили 12-18 декабря среди 1608 взрослых россиян в 50 регионах.

Опрошенные могли дать больше одного ответа.

38% респондентов назвали лесные пожары в Сибири, 30% - наводнение в Иркутской области.

На четвертое место вышло открытие железнодорожной части Крымского моста (29% опрошенных) и события, связанные с действиями российских военных в Сирии (24%).

По 21% назвали отстранение России от международных спортивных соревнований из-за допингового скандала и гибель 14 моряков в Баренцевом море при пожаре в глубоководном аппарате "Лошарик". 18% вспомнили об удачной посадке Airbus A321 "Уральских авиалиний" в кукурузном поле близ Жуковского.

По 15% вспомнили об обмене пленными с Украиной и переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

По 12% упомянули протесты в Москве, Екатеринбурге и Шиесе, победу Зеленского на президентских выборах и расторжение договора об РСМД.

На просьбу назвать человека 2019 года (можно было назвать до пяти имен) 31% выбрали Путина, 7% - Зеленского, 6% - главу МИД Сергея Лаврова. Министра обороны Сергея Шойгу и президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали по 5% опрошенных.

В рамках пенсионной реформы мужчинам повысят пенсионный возраст до 65 лет, женщинам - до 60. Против этих изменений выступали КПРФ и профсоюзы и проводились массовые акции протеста.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны мощных наводнений. В декабре губернатора региона, коммуниста Сергея Левченко отправили в отставку, поскольку в Кремле сочли, что он не справился с ликвидацией последствий этого бедствия.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Левада-центр Сибирь Иркутская область Сирия Крымский мост

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