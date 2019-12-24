СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о социальном напряжении в 50 регионах страны в связи с проведением "мусорной реформы".

Об этом Фадеев заявил на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой во вторник. Он напомнил про ситуацию в Шиесе (Архангельская область), которая, по его мнению, "превратилась в политику, доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится", и отметил, что в рамках реформы "предстоит построить несколько сотен таких объектов в стране - и что, по каждому будет такая ситуация, президент должен вмешиваться"?

"Такое ощущение, что чиновники не готовы (к проведению "мусорной реформы" - ИФ). Не объясняют, не говорят с населением. Нужна компенсация жителям", - считает глава СПЧ.

По его словам, мусор из Москвы "все равно придется везти в регионы", поэтому чиновников "нужно заставить" говорить с населением и договариваться о строительстве таких полигонов.

"В городах очень качественный мусор, процентов 30 вторсырья. Это (переработка - ИФ) позволит снизить тарифы (на вывоз мусора - ИФ) для населения", - сказал Фадеев.

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев заявил на заседании совета, что проблема мусорной реформы именно в том, что власти с населением не говорят, а зачастую, наоборот, обманывают, поэтому и создается "оправданное напряжение, а "покупать" население, предоставляя им блага, было бы неправильно".

В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку главу "Российского экологического оператора" (РЭО, работает с твердыми коммунальными отходами) Дениса Буцаева на фоне множества проблем в реализации "мусорной реформы", выражающихся, в частности, в массовых неплатежах за вывоз мусора.

В феврале в десятках городов России прошли акции против "мусорной реформы". В январе сообщалось, что у 15 регионов РФ возникли сложности в реализации этой реформы.