СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о социальном напряжении в 50 регионах страны в связи с проведением "мусорной реформы".
Об этом Фадеев заявил на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой во вторник. Он напомнил про ситуацию в Шиесе (Архангельская область), которая, по его мнению, "превратилась в политику, доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится", и отметил, что в рамках реформы "предстоит построить несколько сотен таких объектов в стране - и что, по каждому будет такая ситуация, президент должен вмешиваться"?
"Такое ощущение, что чиновники не готовы (к проведению "мусорной реформы" - ИФ). Не объясняют, не говорят с населением. Нужна компенсация жителям", - считает глава СПЧ.
По его словам, мусор из Москвы "все равно придется везти в регионы", поэтому чиновников "нужно заставить" говорить с населением и договариваться о строительстве таких полигонов.
"В городах очень качественный мусор, процентов 30 вторсырья. Это (переработка - ИФ) позволит снизить тарифы (на вывоз мусора - ИФ) для населения", - сказал Фадеев.
В свою очередь правозащитник Лев Пономарев заявил на заседании совета, что проблема мусорной реформы именно в том, что власти с населением не говорят, а зачастую, наоборот, обманывают, поэтому и создается "оправданное напряжение, а "покупать" население, предоставляя им блага, было бы неправильно".
В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку главу "Российского экологического оператора" (РЭО, работает с твердыми коммунальными отходами) Дениса Буцаева на фоне множества проблем в реализации "мусорной реформы", выражающихся, в частности, в массовых неплатежах за вывоз мусора.
В феврале в десятках городов России прошли акции против "мусорной реформы". В январе сообщалось, что у 15 регионов РФ возникли сложности в реализации этой реформы.
"Мусорная реформа"
С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.