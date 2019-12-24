Возобновлено расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено расследование уголовного дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, сообщила адвокат Татьяна Мартынова. Она предполагает, что по делу назначат еще одну экспертизу.

Следствие по делу завершилось в октябре.

"Расследование возобновлено", - сказала Мартынова. Она добавила, что, вероятно, по делу будет назначена еще одна экспертиза.

Следствие по уголовному делу Прокопьевой было завершено в октябре. В конце сентября ей предъявили обвинение в окончательной редакции и с нее взяли подписки о невыезде и неразглашении информации. Сообщалось, что оправдание терроризма следствие усмотрело в ее публикации и выступлении в радиоэфире, в которых она искала причины поступка 17-летнего жителя Архангельска, который 31 октября 2018 года внес самодельную бомбу в региональное управление ФСБ и взорвал ее. Он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.

В частности, претензии следствия были связаны с ее программой "Минутка просветления", которая вышла в ноябре 2018 года на "Эхе Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы в Пскове")

6 февраля 2019 года к ней и в редакцию радиостанции пришли с обысками. Прокуратура Псковской области признала законным и решение о возбуждении дела в отношении журналистки.

Совет по правам человека при президенте в начале октября попросил прокурора Псковской области учесть позицию постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Комиссия в выступлении Прокопьевой не усмотрела никаких признаков оправдания терроризма, а увидела призыв к государству озаботиться искоренением причин подобных терактов, а не создавать для них условия.

Мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" в Пскове и портал "Псковская лента новостей" на 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информагентстве "Псковская лента новостей", на радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове и на "Радио Свобода".