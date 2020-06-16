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Amnesty International призвала вести трансляцию с суда над журналисткой Прокопьевой

Суд разрешил адвокатам транслировать заседание 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Псковский областной суд обеспечить гласность судебного процесса над журналисткой Светланой Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. AI попросила вести прямую трансляцию процесса в связи с большим общественным резонансом.

Ранее об этом же суд попросил Гражданский форум ЕС-Россия.

"Само же дело в отношении Светланы Прокопьевой должно быть немедленно прекращено, считает Amnesty International, так как в инкриминируемых ей деяниях отсутствует состав преступления "оправдание терроризма", а журналистка подвергается уголовному преследованию только за осуществление своего права на свободу выражения мнений", - говорится в пресс-релизе.

16 июня суд разрешил защите журналистки вести трансляцию заседания в соцсетях в этот день. В дальнейшем суд сам организует трансляцию заседаний.

Процесс над Прокопьевой возобновился в Псковском областном суде во вторник после перерыва, вызванного карантинными мерами. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд.

Поводом для преследования журналистки стала ее радиопередача, в которой она анализировала взрыв офиса ФСБ в Архангельске. Передача вышла в ноябре 2018 года на волнах "Эха Москвы во Пскове". Следствие усмотрело в эфире оправдание терроризма. Журналистке вменили ч.2 ст.205.2 УК. Она вину не признает.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в ЭПИ "Псковская Лента Новостей", на радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове и "Радио Свобода".

Светлана Прокопьева ФСБ Архангельск Эхо Москвы по Пскове Псковский областной суд Amnesty International

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