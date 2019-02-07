Псковское издание оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за текста с оправданием терроризма

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Пскова оштрафовал электронное периодическое издание "Псковская Лента Новостей" (ПЛН) за злоупотребление свободой информации.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в редакции ПЛН, наказание связано с публикацией текстовой версии авторской программы Светланы Прокопьевой, вышедшей на радио "Эхо Москвы в Пскове", в которой, по мнению следственных органов, она оправдывала действия террориста.

Мировой суд решил, что было допущено нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), и вынес постановление о наложении штрафа 200 тысяч рублей, рассказали в издании.

Накануне мировой суд оштрафовал на 150 тысяч рублей радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" по тем же основаниям.

Ранее радиостанция и издание "Псковская Лента Новостей" получили предупреждения Роскомнадзора и предписание удалить материал Прокопьевой. Кроме того, Роскомнадзор направил в суд дело об административном правонарушении.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма, региональный СК возбудил в отношении журналистки уголовное дело. В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.