Главные новости
В РоссииСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеВ РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказания
В России

Псковское издание оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за текста с оправданием терроризма

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Пскова оштрафовал электронное периодическое издание "Псковская Лента Новостей" (ПЛН) за злоупотребление свободой информации.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в редакции ПЛН, наказание связано с публикацией текстовой версии авторской программы Светланы Прокопьевой, вышедшей на радио "Эхо Москвы в Пскове", в которой, по мнению следственных органов, она оправдывала действия террориста.

Мировой суд решил, что было допущено нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), и вынес постановление о наложении штрафа 200 тысяч рублей, рассказали в издании.

Накануне мировой суд оштрафовал на 150 тысяч рублей радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" по тем же основаниям.

Ранее радиостанция и издание "Псковская Лента Новостей" получили предупреждения Роскомнадзора и предписание удалить материал Прокопьевой. Кроме того, Роскомнадзор направил в суд дело об административном правонарушении.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма, региональный СК возбудил в отношении журналистки уголовное дело. В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.

Теги: Эхо Москвы, Псков, Светлана Прокопьева

Новости по теме

В России
Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете
В официальном отзыве на проект говорится, что его реализация приведет к росту цен на российском рынкеПодробнее
 В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых
И.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставкуПодробнее
 Кремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностью
Песков прокомментировал приговор гражданину Дании, который был арестован во время коллективного чтения Библии и получил шесть летПодробнее
 Законопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении
Водителей смогут штрафовать на основании видео, снятых бдительными согражданамиПодробнее
Мосгорсуд признал законным арест сенатора АрашуковаМосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова
Ранее он жаловался на то, что его поселили в одной камере с осужденным за терроризмПодробнее
 Отставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказания
Решение освободить осужденного за экстремизм Владимира Квачкова принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФПодробнее
 Сенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержанииСенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержании
Он добавил, что мог тогда скрыться от следствия, если бы хотелПодробнее
 Google удалил 73% незаконного контента из поисковой выдачиGoogle удалил 73% незаконного контента из поисковой выдачи
По данным источника, компания принимает решение по каждой ссылке из списка Роскомнадзора без подключения к рееструПодробнее
 ФСБ задержала 30 членов группы фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионахФСБ задержала 30 членов группы фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах
Операция против производителей высококачественных фальшивок прошла в московском регионе и ДагестанеПодробнее
 Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снегаПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега
Уполномоченный по правам человека заявил, что в городе стало опасно выходить на улицуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеВ РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииВ РоссииКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюВ РоссииСенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержании

Фотохроника 7 февраля

Фотохроника 7 февраля6 фото

Экс-глава МВД Рушайло ушел с поста вице-президента "Транснефти"

Россия - Финляндия. Онлайн

Россия - Финляндия. ОнлайнРоссийские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа Евротура Подробнее

Выдвинувшийся в президенты Украины Зеленский запустил акцию #яклоун

Гендиректор турецкого подразделения HSBC предстанет перед судом за оскорбление Эрдогана

Российскую туристку спасли из мощного течения в тайском Краби

Российский контрактник погиб в Сирии при выполнении боевого задания

В Твери возбудили дело о халатности из-за обрушения исторического здания

Журналист Максим Шевченко собрался выдвинуться в губернаторы Петербурга

Власти Петербурга пообещали привозить домой к пострадавшим от гололеда еду и лекарства

Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете

Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеВ официальном отзыве на проект говорится, что его реализация приведет к росту цен на российском рынке Подробнее

Арестован мужчина, угрожавший взорвать храм в центре Москвы

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

Сокамерника сенатора Арашукова в СИЗО отселят после вступления его приговора в силу

МИД РФ пообещал ответ на строительство в Норвегии порта для атомных субмарин

Глава одного из районов Кубани попал под следствие, выдав теще разрешение на стройку

Белоруссия запустит собственное производство стрелкового оружия

У бывшего главы подмосковного Фрязино изъяли квартиру в доход государства

Правозащитники назвали незаконными уголовные дела против активистов Шевченко и Егорова

На строительство главного храма армии России пожертвовали уже более 2 млрд рублей

Париж отозвал для консультаций посла из Италии

Российские спецслужбы сообщили о готовящемся покушении на Виктора Медведчука на Украине

Международные резервы РФ с 25 января по 1 февраля выросли на $7,9 млрд

Гуайдо вслед за Мадуро попросил помощи у папы римского

В Минкомсвязи затруднились подсчитать, во сколько бюджету обойдется закон о защите Рунета

Прокуратура заинтересовалась многочасовой задержкой рейса Nordwind Airlines во Вьетнам

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');