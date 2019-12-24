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По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник отправил под стражу до 22 февраля заместителя начальника управления таможенного дознания ФТС России Алексея Серебро по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.

Серебру, как и его начальнику, предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

60-летний генерал-лейтенант и его заместитель были задержаны 23 декабря. В этот же день им было предъявлено обвинение.

Как утверждает следствие, вина генерала подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых сотрудники ФТС России.

Кроме того, следователь подчеркнул, что в настоящее генерал проверяется на совершение других преступлений.

В свою очередь следователь в суде отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Так, по данным осведомлённого источника, одним из двух вменяемых генералу эпизодов является обвинение Кизлыка в "помощи" жене посла РФ в Кении, которая якобы незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту на сумму более $50 тыс.

"Женщина должна была нести уголовную ответственность за то, что пыталась незаконно пронести деньги через "зелёный" коридор. Кизлык, злоупотребив своими полномочиями, помог ей избежать ответственности", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Дома у генерала в ходе обыска были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

ФТС Александр Кизлык Алексей Серебро

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